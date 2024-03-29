НБУ планирует привлечь Mastercard к программе кешбека "Покупай украинское"

По его информации, во время встречи с представителями Mastercard обсудили внедрение программы украинского кешбека "Покупай украинское".

Кроме того, обсуждались другие темы.

"Надеемся на углубление сотрудничества с Mastercard по этим направлениям и будем благодарны за техническую поддержку", - написал Пышный.

Программа кэшбека "Покупай украинское"

Президент Владимир Зеленский на презентации платформы "Сделано в Украине" 26 февраля заявил, что украинцы смогут получить компенсацию части оплаты за товары и услуги, произведенные в стране. По его словам, соответствующее поручение правительству сейчас эту программу разрабатывают, и она должна заработать уже в этом году.

Mastercard

Mastercard - это международная платежная система, осуществляющая обслуживание финансовых и платежных транзакций через банковские карты, соответствующие ее стандартам. Организация Mastercard Worldwide не выдает карты напрямую потребителям, но предоставляет лицензии банкам и финансовым учреждениям для выпуска карт Mastercard и обслуживания платежей через эту систему.

Карты Mastercard могут быть дебетовыми, кредитными или предварительно уплаченными. Они принимаются для оплаты товаров и услуг в торговых точках и в Интернете более чем в 210 странах мира. Карты Mastercard также могут быть использованы для снятия наличных денег в банкоматах и для осуществления различных финансовых операций, таких как переводы средств и оплата счетов.

Mastercard является одной из самых больших платежных систем в мире, вместе с Visa. Она имеет свои собственные правила и стандарты безопасности для обеспечения защиты личной информации и безопасности платежей для пользователей карт Mastercard.