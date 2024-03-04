RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд

Фото: курс доллара вырос на 16 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,3135 гривен за 1 доллар (+0,1560 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,5433 гривен за 1 евро (+0,2798 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 38,28-38,30 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 38,60 грн/доллар.

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в начале марта главные факторы, которые будут формировать конъюнктуру валютного рынка, будут лежать преимущественно в экономической плоскости. В то же время, не исключен и психологический фактор.

Наличный рынок будет устанавливать курсы, опираясь на межбанк с добавлением комиссии финучреждений (следовательно, ситуация на наличном рынке будет зеркальной в межбанк), сказал он.

Пределы допустимых/ожидаемых курсовых колебаний не изменятся, любые текущие изменения будут происходить в границах 38-39,5 грн/доллар и 41,5-43 грн/евро на межбанке и 38-39,9 грн/доллар и 41-43 грн /евро на наличном рынке, прогнозирует банкир.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ