RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ повышает курс доллара третий день подряд

Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2755 гривен за 1 доллар (+0,0279 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,7147 гривен за 1 евро (-0,0041 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 41,29-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, Национальный банк никогда не дает прогнозов по курсу гривны.

Он заявил, что НБУ устанавливает не только курс, но и определяет курсовую политику. "Именно НБУ определяет курс. Ни наши международные партнеры, ни правительство. Это наш совершенно исключительный мандат. И это наша абсолютная ответственность - определять не только курс, определять курсовую политику", - сказал он.

При этом он напомнил, что основным мандатом НБУ является ценовая и курсовая стабильность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ