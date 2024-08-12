Что будет с курсом доллара: руководство НБУ назвало цели

Курс доллара к гривне будет колебаться в соответствии с рыночными условиями. В то же время, Национальный банк не будет допускать резких изменений курса.

Об этом шла речь во время встречи правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в НБУ, до середины июля курсовая динамика, несмотря на определенное ослабление гривны, не угрожала цели НБУ обеспечить умеренную инфляцию.

"В то же время более быстрая девальвация во второй декаде июля, обусловленная как активными бюджетными расходами и мерами валютной либерализации, так и временным уменьшением предложения валюты со стороны аграриев, могла создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка, а потому и для ценовой стабильности", - говорится в сообщении .

Чтобы предотвратить это, НБУ увеличил свое присутствие на валютном рынке. Это позволило унять ситуативный спрос на валюту. Следующим шагом стало сохранение учетной ставки на уровне 13%. В результате ситуация на валютном рынке стабилизировалась, пояснили в НБУ.

"НБУ и дальше будет ограждать курсовую динамику от резких движений и одновременно будет обеспечивать колебания обменного курса в обе стороны в зависимости от изменения рыночных условий", - заявили в НБУ.

Прыжок курса доллара

Напомним, курс доллара вырос с начала 2024 года на 8%. Девальвация ускорилась в последние месяцы, а в июле курс поднялся до нового максимума 41,49 грн/доллар. После этого в НБУ заявили, что курс уже угрожает ценовой стабильности и начал снижать курс доллара. НБУ установил на 12 августа официальный курс на уровне 41,11, что на 11 копеек ниже, чем неделю назад (41,22 грн/доллар).

По данным Госстата, инфляция в Украине в июле в годовом измерении ускорилась до 5,4%, несмотря на то, что месячная инфляция была на уровне 0%.