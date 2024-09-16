НБУ повышает курс доллара шестой день подряд, евро подорожал до 46 гривен

Официальный курс на 16 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3591 гривен за 1 доллар (+0,0420 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 46,0079 гривен за 1 евро (+0,2120 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 17 копеек до 41,45-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,60 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, предстоящая неделя не станет сюрпризом ни для покупателей, ни для продавцов валюты. Общие курсовые показатели (валютные коридоры) существенно не изменятся.

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 41-41,6 грн/доллар и 44-46 грн/евро, на наличном рынке – 41,2-41,8 грн/доллар и 44-46,5 грн/евро.