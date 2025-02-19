НБУ повышает курс доллара второй день подряд

Официальный курс на 20 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6814 гривен за 1 доллар (+0,1109 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,4737 гривен за 1 евро (+0,0076 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 41,69-41,72 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,85 гривен.

Комментарий НБУ

В НБУ заявили, что рекордный спрос на иностранную наличную валюту в Украине формирует не только население.

Как отметили в НБУ, частично спрос генерируется волонтерами, которые закупают за рубежом необходимые для фронта товары. Спрос на наличную валюту также генерируют мелкие с/х предприятия, малый бизнес и т.п.

"Конечно, доля этого спроса приходится на население. Однако в условиях войны желание людей диверсифицировать свои финансовые риски вполне понятно", - заявили в центробанке.