НБУ повышает курс доллара второй день подряд

Официальный курс на 5 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,225 гривен за 1 доллар (+0,0860 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,646 гривен за 1 евро (+0,2447 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,25-41,28 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,50 гривен.

Комментарий НБУ

По данным НБУ, во ІІ квартале 2024 года давление на обменный курс гривны усилилось из-за роста чистого спроса на иностранную валюту.

При таких условиях НБУ обеспечивал умеренные двусторонние колебания обменного курса и существенно увеличил объемы интервенций.

В результате чистая продажа НБУ иностранной валюты во ІІ квартале выросла до 8,3 млрд долларов по сравнению с 5,8 млрд долларов в I квартале 2024 года, а гривна ослабла к доллару на 4,4% в среднем за квартал.