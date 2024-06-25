RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ повышает курс доллара второй день подряд

Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,6545 гривен за 1 доллар (+0,1040 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,545 гривен за 1 евро (+0,0262 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился 40,58-40,61 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос  на 5 копеек до 40,90 гривен.

Прогноз курса

Аналитики прогнозируют, что средний курс доллара в 2024 году составит 40,5 гривен, а в конце года доллар подорожает до 42 гривен.

Аналогичный прогноз заложен в законе о государственном бюджете на 2024 год: средний - 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на конец года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ