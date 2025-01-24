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НБУ повысил курс польского злотого к гривне

Украина, Пятница 24 января 2025 16:05
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НБУ повысил курс польского злотого к гривне Фото: курс злотого вырос на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый также подорожал на 5 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,4219 гривен за 1 злотый (-0,0495 грн).
НБУ повысил курс польского злотого к гривнеbank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем за 10,35 гривен и продают по 10,45 гривен. Курс продажи вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне до уровня конца прошлого года.

Официальный курс на 27 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9253 гривен за 1 доллар (-0,0498 грн).

Официальный курс евро составит 43,9168 гривен за 1 евро (+0,2459 грн).

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