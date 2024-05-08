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НБУ повысил курс доллара после снижения четыре дня подряд

Украина, Среда 08 мая 2024 15:46
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НБУ повысил курс доллара после снижения четыре дня подряд Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения четыре дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,3828 гривен за 1 доллар (+0,0862 грн).

НБУ повысил курс доллара после снижения четыре дня подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,3168 гривен за 1 евро (+0,0081 грн).

НБУ повысил курс доллара после снижения четыре дня подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 39,39-39,41 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повысил курс доллара после снижения четыре дня подряд

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 39,75 грн/доллар.

Валютная либерализация

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, Национальный банк Украины готовит следующие пакеты валютной либерализации.

По его словам, НБУ работает над валютной либерализацией, исходя из концепции предпосылок, а не календарного графика.

Пышный заявил, что решение будет тогда, когда НБУ увидит и засвидетельствует, что все предпосылки для безопасного расширения возможностей движения капитала сложились.

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