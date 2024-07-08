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НБУ повысил курс доллара, курс евро впервые поднялся выше 44 гривен

Украина, Понедельник 08 июля 2024 15:44
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НБУ повысил курс доллара, курс евро впервые поднялся выше 44 гривен Фото: курс доллара вырос 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,7000 гривен за 1 доллар (+0,1580 грн).

НБУ повысил курс доллара, курс евро впервые поднялся выше 44 гривен

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,0781 гривен за 1 евро (+0,2157 грн). Это исторический максимум. Выше курс был только 3 июня - 43,9850.

НБУ повысил курс доллара, курс евро впервые поднялся выше 44 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копеек до 40,71-40,73 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повысил курс доллара, курс евро впервые поднялся выше 44 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,00 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина, Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, летом не стоит ждать существенных колебаний курса доллара.

Однако чем ближе к осени, тем ощутимее станут валютные изменения.

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