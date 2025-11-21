НБУ повысил курс доллара на 24 ноября

Официальный курс доллара на 24 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,2672 гривны за 1 доллар.

С начала года доллар подорожал на 24 копейки: 1 января 2025 года он стоил 42,02 грн. С начала ноября рост американской валюты составил 29 копеек – в первый день месяца курс был на уровне 41,97 гривны за доллар.

Курс доллара и евро на 24 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 24 ноября установлен на отметке 48,7045 гривны. Европейская валюта также подорожала: по сравнению с 21 ноября ее стоимость повысилась на 19 копеек.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 20 ноября курс на момент закрытия торгов составлял 42,21–42,24 гривна/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 19 ноября курс американской валюты вырос на 13 копеек.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 19 ноября повысился на 6 копеек. Американская валюта в среднем стоит 42,37 гривны. Евро, тем временем, подешевело на 12 копеек. На наличном рынке его средний курс составляет 49,03 гривны.