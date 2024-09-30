НБУ повысил курс доллара на 1 октября

Официальный курс на 1 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2199 гривен за 1 доллар (+0,0535 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 46,1539 гривен за 1 евро (+0,1998 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,18-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,55 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, валютные и вербальные интервенции НБУ в июле-августе успокоили ситуацию на валютном рынке и способствовали уменьшению колебаний курса доллара.

Способность НБУ обеспечивать устойчивость валютного рынка и в дальнейшем высока. Благодаря внешнему финансированию международные резервы Украины в августе превысили 42 млрд долларов, добавили в центробанке.