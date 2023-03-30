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НБУ повысит прогноз роста экономики Украины из-за отсутствия дефицита электроэнергии

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк в апреле может повысить прогноз по росту экономики Украины в 2023 году. В январе НБУ прогнозировал рост всего на 0,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука.

По его словам, дополнительный 1 процентный пункт роста ожидается "только за счет улучшения ситуации в энергетике и учитывая то, что мы пока не ожидаем до конца этого года перебоев в поставках электроэнергии".

Николайчук отметил, что в январе НБУ прогнозировал дефицит электроэнергии в течение года. В частности, в первом квартале прогнозировался дефицит 27%, но по факту он был на уровне 15%, а со второй половины февраля нехватки электроэнергии не наблюдается.

Замглавы НБУ также отметил фактор роста международной помощи, что позволит правительству профинансировать больший дефицит бюджета и обеспечить дополнительный фискальный импульс в экономику. По его словам, если в январе ожидалось поступления от международных партнеров 38 млрд долларов, сейчас сумма выросла до 42 млрд долларов и выглядит вполне реалистичной.

Он также указал на улучшение условий торговли из-за снижения цен на нефть и газ.

"Есть высокая вероятность того, что мы пересмотрим прогноз экономического роста в этом году в сторону повышения", - сказал Николайчук и напомнил, что прогноз будет обнародован 27 апреля.

Напомним, по данным НБУ, отсутствие дефицита электроэнергии в Украине привело к оживлению экономической активности уже в феврале.

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