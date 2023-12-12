НБУ поднял официальный курс доллара до психологической отметки

Официальный курс на 13 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,9861 гривен за 1 доллар (+0,1145 грн).

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Курс евро составит 39,9376 гривен за 1 евро (+0,2638 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 36,90-37,01 грн/доллар (покупка-продажа).

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На наличном рынке курс вырос на 20 копеек до 37,75 гривен за доллар.

Прогнозы курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, главной тенденцией последних недель на валютном рынке является сближение межбанковского и наличного курсов.

"На валютном рынке, несмотря на частые, но несущественные изменения курсов, следует ожидать достаточно прогнозируемую ситуацию", - сказал он.

В итоге до конца года наличный доллар может несущественно подешеветь.