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НБУ поднял официальный курс доллара до нового максимума

Фото: курс доллара вырос до 38,11 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара по итогам торгов на межбанке. Доллар дорожает шестой день подряд и снова обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,1159 гривен за 1 доллар (+0,0320 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,6073 гривен за 1 евро (-0,1136 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 38,13-38,15 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке с утра курс упал на 15 копеек до 39,15 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Рост курса доллара в последнее время был вызван дефицитом валюты. НБУ в декабре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 3,553 млрд долларов. Это максимальный объем с июня 2022 года.

Кроме того, данные НБУ свидетельствуют, что население Украины в декабре 2023 года купило в банках 1,026 млрд долларов - рекордный за 11 лет объем валюты (в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов).

Всего за 2023 году украинцы купили 4,793 млрд долларов.

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