НБУ поднял официальный курс доллара до нового максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара по итогам торгов на межбанке. Доллар дорожает шестой день подряд и снова обновил исторический максимум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 4 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,1159 гривен за 1 доллар (+0,0320 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 41,6073 гривен за 1 евро (-0,1136 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс не изменился - 38,13-38,15 грн/доллар (покупка-продажа).
udinform.com
На наличном рынке с утра курс упал на 15 копеек до 39,15 грн/доллар.
Рост курса доллара в последнее время был вызван дефицитом валюты. НБУ в декабре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 3,553 млрд долларов. Это максимальный объем с июня 2022 года.
Кроме того, данные НБУ свидетельствуют, что население Украины в декабре 2023 года купило в банках 1,026 млрд долларов - рекордный за 11 лет объем валюты (в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов).
Всего за 2023 году украинцы купили 4,793 млрд долларов.