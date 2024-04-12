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НБУ поднял официальный курс доллара до исторического максимума

Фото: курс доллара вырос на 23 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает пятый день подряд и обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,399 гривен за 1 доллар (+0,2314 грн).

Выше курс был только 27 марта - 39,343 грн/доллар.

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,9678 гривен за 1 евро (-0,0512 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 20 копеек до 39,43-39,45 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 39,50 грн/доллар.

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение недели с 8 по 14 апреля на валютном рынке возможны колебания курса доллара. Но они не будут чрезмерными и не превысят 0,6-0,7 гривен.

Как отметил банкир, валютный рынок работает в рамках собственной "системы", поскольку курсовые изменения, как в сторону роста, так и в сторону снижения, уже следует считать чем-то прогнозируемым и ожидаемым.

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