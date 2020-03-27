НБУ очікує в Україні кризу не більш глибоку, ніж в інших країнах

Україна має шанс пройти світову економічну кризу з втратами, порівняними з втратами інших країн. Про це сказав заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб на брифінгу.

Як зазначив Сологуб, для цього Україна повинна отримати нову програму з МВФ, а також задіяти фіскальні заходи, збільшивши дефіцит держбюджету.

"Ми бачимо, що в України є шанс, що кризова ситуація буде набагато гіршою, ніж в інших країнах. І це велика різниця у порівнянні з 2008-2009 роками", - сказав він і нагадав, що ВВП України в 2009 році впав майже на 15%, в той час як у Польщі було зростання.

Сологуб повідомив, що зараз НБУ спільно працює над оцінкою втрат України від кризи, проте макроекономічні прогнози робити поки рано з-за великої невизначеності.

Як зазначив Сологуб, ця криза стала безпрецедентним викликом. "Зараз ми бачимо, що ділова активність скорочується у всіх країнах. Це світова криза, він зачіпає всіх. Закриття кордонів, припинення авіасполучення, карантинні заходи - все це дуже сильно впливає на економіку", - сказав він.

За його словами, заходи, які приймаються в Україні, практично не відрізняються від тих, які задіяні в інших країнах

"Багато заходів центральний банк, уряд почали робити навіть раніше, ніж в інших країнах, навіть незважаючи на те, що пандемічна ситуація в Україні поки що краще, ніж в інших країнах", - заявив він.

Він ще раз зазначив, що економіка підійшла до кризи не в найгіршому стані в порівнянні, наприклад, з кризою 2008 року. За його словами, фіскальна ситуація в Україні досить прийнятна, а дефіцит бюджету невеликий, відношення держборгу до ВВП значно знизилося.

"Україна може дозволити собі досить активну макроекономічну політику з протидії кризі", - констатував він.

Зазначимо, генеральний директор Всесвітньої торговельної організації (СОТ) Роберто Азеведо заявив, що економічний спад і втрати робочих місць через пандемію коронавірусу будуть гірше, ніж при рецесії 2008 року.

Нагадаємо, глава ФРС Джером Пауелл допустив, що економіка США, можливо, вже скотилася в рецесію, але активність швидко відновиться, коли коронавірус буде взято під контроль. За прогнозом Пауелла це може відбутися в другій половині року.