НБУ відповів на звинувачення в зростанні курсу долара до 25 гривень

Коливання на валютному ринку України свідчать про те, що в країні дійсно гнучкий плаваючий обмінний курс. Про це сьогодні на брифінгу сказав заступник глави НБУ Дмитро Сологуб, передає кореспондент РБК-Україна.

Як нагадав Сологуб, в грудні 2019 року на адресу Національного банку звучали звинувачення в тому, що курс долара йде тільки в один бік - зростає.

"Зараз ми бачимо другу сторону цієї гнучкості. Ще раз хочу підкреслити: нічого в політиці Національного банку на валютному ринку не змінилося. Так, курс плаваючий і він повинен відповідати фундаментальним параметрами, і він їм відповідає, якщо ви бачите показники поточного рахунку і інші макроекономічні показники", - сказав він.

Сологуб зазначив, що НБУ зараз згладжує коливання курсу на ринку.

"Ми бачимо, що в останні дні була тенденція до девальвації гривні, там були різні причини", - повідомив він.

За його словами, хоча в НБУ не дуже люблять слово "сезонність", на початку року імпорт в Україну перевищує експорт. Крім того, деякі компанії виводили дивіденди і купували валюту.

"Населення як раз використовував девальвацію гривні як можливість продати іноземну валюту майже на 100 млн доларів з початку року", - повідомив він.

Сологуб заявив, що вчора і сьогодні НБУ продавав валюту на міжбанківському ринку, щоб згладити коливання.

"І ми бачимо, що ринок реагує", - сказав він.

Нагадаємо, курс долара як на готівковому, так і на міжбанківському ринку в кінці січня піднявся до 25 грн/долар, у той час як наприкінці грудня 2019 року він перебував близько рівня 23 грн/долар.

Раніше заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що на коливання курсу долара на готівковому ринку напередодні і після Нового року, перш за все, вплинув психологічний фактор.

Як свідчать прогнози опитаних РБК-Україна аналітиків, середньорічний обмінний курс гривні до долара за підсумками 2020 року буде зафіксовано на рівні 25,4 грн/долар.