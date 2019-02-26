НБУ відтермінував перехід банків на європейський стандарт рахунків

Впровадження рахунків IBAN відтермінували на прохання банківської спільноти

Национальный банк Украины отсрочил введение международного номера банковского счета IBAN с 1 апреля на 5 августа 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, это связано с необходимостью обеспечения качественной доработки банками программного обеспечения систем дистанционного обслуживания, которыми пользуются клиенты.

Согласно постановлению НБУ, с 5 августа 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов будут менять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.

В то же время, как и планировалось ранее, применение IBAN с 1 ноября 2019 года станет обязательным для всех клиентов банков Украины для переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводах. То есть, все переводы с 1 ноября 2019 года будут осуществляться только с использованием IBAN.

В период с 5 августа до 31 октября 2019 года клиенты банков в реквизитах расчетных документов будут иметь возможность указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN.

Как сообщало РБК-Украина, для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, кода контрольного разряда, кода банка и номера счета. В результате введения IBAN по первым двум буквам сразу возможно распознать страну участника расчета (UA - Украина), а с помощью контрольного разряда - обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.

Напомним, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2019 году составила 21,7 млрд грн. Как отметили в НБУ, последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.