НБУ оценил сокращение валютной выручки в случае закрытия "зернового коридора"

Риск прекращения или усложнения работы "зернового коридора" заметно усилился. Дополнительные проблемы могут создать продление срока ограничений импорта украинского продовольствия отдельными европейскими странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2023 года).
По прогнозу НБУ, такой сценарий ухудшит перспективы экспорта сельскохозяйственной продукции и уменьшит валютные поступления:
По данным НБУ, ограничения экспорта временно снизят продовольственную инфляцию в Украине за счет увеличения предложения на внутреннем рынке.
"Но это усложнит деятельность аграриев и может заставить их сократить посевы, что негативно отразится в дальнейшем на экономической активности и повысит давление на обменный курс", - говорится в обзоре.
Напомним, Москва угрожает заблокировать работу "зернового коридора" после 18 мая. Переговоры между Украиной, ООН, Турцией и Россией продолжаются.
Кроме того, Еврокомиссия со 2 мая запретила экспорт основной аграрной продукции из Украины в пять стран Восточной Европы до начала июня.