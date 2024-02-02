НБУ оценил потери экспортеров и импортеров от блокировки западной границы Украины

Максимальный негативный эффект от таких ограничений пришелся на ноябрь 2023 года. По оценкам НБУ, прямые потери составили около 160 млн долларов для экспорта товаров и 500 млн долларов для импорта.

"Однако достаточно быстрая переориентация торговых потоков на другие виды транспорта и маршруты, в том числе морской коридор, позволила полностью нивелировать потери для экспорта и частично для импорта", - говорится в обзоре.

Кроме того, в середине января было объявлено о прекращении блокады границы польскими протестующими, что снизит потери импорта в январе до 150-200 млн долларов, отмечается в обзоре.

НБУ ожидает, что отдельные ограничения со стороны стран-соседей будут продолжаться в феврале-марте, а дальше прекратятся. Потери импорта за этот период составят 100 млн долларов ежемесячно.

Блокада польской границы

Напомним, польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной, требуя применить дискриминационные меры к украинским коллегам вопреки решению Еврокомиссии.

Блокада границы не могла не сказаться на общественном мнении. В январе 2024 меньше половины украинцев сохраняют положительное отношение к полякам.