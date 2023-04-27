НБУ оценил влияние отмены праздничных дней во время войны на экономику Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николаевчука на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Безусловно, отсутствие выходных дней после праздников - это положительный фактор для экономической активности. Но, к сожалению, в прошлом году у нас особенно было гораздо больше негативных факторов, связанных с войной, которые собственно не только нивелировали… Отсутствие выходных дней после праздников позволяло лишь частично компенсировать эти негативные эффекты", - сказал он.

Напомним, экономика Украины за 2022 год сократилась на 29,1%. НБУ ожидает, что рост ВВП в 2023 году составит 2,0%.