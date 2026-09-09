В НБУ оценили, как удары РФ по логистике повлияют на цены в Украине

Национальный банк Украины оценивает дополнительный вклад перестройки логистики после российских ударов по инфраструктуре в 0,4-0,6 процентного пункта в годовую инфляцию на конец 2026 года.

По словам Лепушинского, обновленный в конце июля базовый сценарий Нацбанка не учитывал новых атак на логистическую инфраструктуру и ее разрушение. Ранее НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год с 9,4% до 10%, а на 2027 год – с 6,5% до 6,9%.

Замглавы НБУ отметил, что основная часть влияния перестройки логистики на цены будет проявляться осенью.

"В то же время о резком скачке цен речь не идет: эффект будет растянут во времени и частично будет сдерживаться конкурентной средой и более слабым спросом", – отметил представитель регулятора.

Лепушинский пояснил, что повреждение складов или распределительных центров не означает автоматического перенесения всех потерь в стоимость товаров. По его словам, логистика и хранение составляют около 8% средней потребительской цены, а из-за конкуренции бизнес может перевести на покупателей только часть дополнительных затрат.

В то же время в НБУ напомнили, что в июле потребительская инфляция ускорилась до 7,7% в годовом исчислении после 7,2% в июне. По оперативным оценкам, в августе рост цен продолжился, хотя инфляция оказалась несколько выше траектории июльского прогноза Нацбанка.