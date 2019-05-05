НБУ оцінив вплив погоди на динаміку ВВП

Вплив погодних умов на темпи зростання економіки України в I кварталі 2019 року в цілому був негативний. Така оцінка міститься в Інфляційному звіті Національного банку.

Як зазначається в огляді, у лютому та березні 2019 року погодні умови мали значний додатний внесок у зростання обсягів виконання будівельних робіт, однак мали більший від'ємний внесок у показники енергетики.

"У результаті в цілому внесок погодних умов у Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) за I квартал 2019 року був від'ємним, але незначним (0,2 в. п.)", - підрахували експерти НБУ.

За оцінками НБУ, холодна погода взимку чинить негативний вплив і на динаміку добувної промисловості. Так, за умови зниження температури на 1 градус у середньому темпи зростання уповільнюються на 0,5 в. п. Аналогічний вплив погоди у зимовий період спостерігається і на показники переробної промисловості.

Однак погіршення погодних умов має негативний вплив не на всі сектори. Так, холодніша погода (порівняно із попереднім роком) протягом опалювального періоду зумовлює збільшення показників випуску енергетичного сектору. За оцінками НБУ, зниження температури повітря на 1 градус порівняно з відповідним періодом попереднього року має наслідком прискорення темпів зростання енергетичного сектору в холодний період (жовтень - березень) у середньому на 1,1 в.п.

"Попри значний вплив на узагальнений показник економічної діяльності (ІВБГ) в окремі місяці, у цілому погодні умови мають тимчасовий ефект і несуттєво позначаються на квартальних та річних показниках, за винятком їх впливу на врожайність сільськогосподарських культур", - зазначається в огляді.

Як зазначають експерти, це зумовлено як протилежними ефектами для різних видів діяльності (додатний вплив холодної погоди на динаміку енергетичного сектору компенсується негативним впливом на показники будівництва і навпаки), так і перерозподілом ефектів між різними місяцями (зміщення строків збору врожаю призводить до стрімкого зростання в сільському господарстві в одному місяці, яке компенсується зниженням обсягів збору врожаю в іншому).

За оцінками НБУ, посушлива погода в квітні-травні 2018 року негативно позначилася на темпах зростання врожаю пшениці в 2018 році (від'ємний внесок становив близько 25,0 в.п.). Утім, накопичення тепла з квітня по жовтень, а також достатнє зволоження ґрунту в літні місяці 2018 року були сприятливими для дозрівання пізніх зернових (зокрема кукурудзи). Так, позитивна дія погодних умов на зростання обсягів врожаю кукурудзи, за розрахунками, становила близько 20,0 в.п.

"У результаті загальний вплив коливань погодних умов на динаміку обсягів врожаю кукурудзи та пшениці у 2018 році виявився незначним, але додатним", - зазначається в огляді.

Індекс виробництва базових галузей - це зведений індекс економічної активності, який розраховується НБУ. ІВБГ охоплює такі види діяльності, як сільське господарство, промисловість, будівництво, торгівля та транспорт. ІВБГ слугує випереджаючим індикатором ВВП, зважаючи на покриття ним понад 50% секторів економіки.

Нагадаємо, за оцінками НБУ, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2019 року уповільнилося до 2,4% р/р в порівняні з 3,5% у IV кварталі 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП)України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.