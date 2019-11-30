НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку

У листопаді 2019 року на валютному ринку України зберігався ревальваційний тренд. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (листопад 2019 року).

Як відзначається в огляді, укріплення гривні було зумовлене припливом портфельних інвестицій, надходженням іноземної валюти від традиційних експортно орієнтованих галузей (зокрема АПК) та стриманим попитом на іноземну валюту з боку імпортерів.

"НБУ проводив валютні інтервенції для поповнення міжнародних резервів, не протидіючи ринковим тенденціям", - йдеться в повідомленні. Зокрема, у листопаді додатне сальдо операцій НБУ на валютному ринку становило 0,9 млрд доларів, (з початку року - 5,0 млрд доларів).

Нагадаємо, за офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-листопад 2019 року на 13,2%. Курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за листопад курс впав на 3,8% до 24,03 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-29 листопада 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 184,00 млн доларів, що на 64 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (120,00 млн доларів). За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 5479,30 млн доларів і продав на 479,23 млн доларів.