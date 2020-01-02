НБУ оцінив ситуацію на валютному рику

На валютному ринку України в грудні 2019 року зберігалася тенденція до зміцнення гривні через надлишкову пропозицію іноземної валюти впродовж тривалого періоду. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (грудень 2019 року).

Як зазначається в огляді, основними джерелами надходження валюти в грудні були традиційні експортно-орієнтовані галузі (зокрема АПК, металургія та гірничо-добувна промисловість), портфельні інвестиції та значна пропозиція готівкової валюти.

"З огляду на суттєве переважання пропозиції валюти над попитом на неї і те, що фактори зміцнення гривні мають фундаментальний, а не ситуативний характер, НБУ в грудні прийняв рішення про збільшення щоденних планових обсягів купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів (з 30 до 50 млн доларів)", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, у грудні додатне сальдо операцій НБУ на валютному ринку становило 2,9 млрд доларів (з початку року - 7,9 млрд доларів).

Крім того, з огляду на сталу сприятливу ситуацію на валютному ринку НБУ в грудні збільшив е-ліміти для деяких операцій з переказу коштів, додали в НБУ.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-грудень 2019 року на 14,5%. За даними НБУ, курс знизився з 27,69 грн/долар на 29 грудня 2018 року до 23,69 грн/долар на 28 грудня 2019 року.

Зазначимо, керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі заявив, що в умовах плаваючого курсоутворення ніхто напевно не скаже, де межа зміцнення гривні.