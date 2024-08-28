НБУ получил 122,6 млрд гривен прибыли: благодаря чему

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в НБУ, наибольшее влияние на сумму прибыли оказали результаты переоценки финансовых инструментов в размере 115,4 млрд гривен, что преимущественно является следствием изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости.

По данным НБУ, средний курс доллара в первом полугодии 2024 года составил 39,00 грн/доллар, что на 6,6% выше, чем средний курс за 2023 год (36,57 грн/доллар).

В НБУ обращают внимание, что консолидированная прибыль, отраженная в финансовой отчетности НБУ, - это не часть прибыли к распределению, которая подлежит перечислению в государственный бюджет. Обязательства НБУ будут сформированы по итогам всего 2024 года и обнародованы весной 2025 года.

По итогам полугодия объем активов НБУ почти не изменился (уменьшился на 1%), если сравнивать с консолидированными данными по состоянию на 31 декабря 2023 года и составляет 2,378 трлн гривен.

Увеличение размера собственного капитала НБУ в первом полугодии 2024 года на 29% – с 420 млрд гривен до 543 млрд гривен – произошло преимущественно за счет накопления прибыли текущего года.