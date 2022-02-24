НБУ відкрив рахунок для збору коштів на підтримку армії

Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Кошти можна переказати в гривні, доларах, євро, британських фунтах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначили в прес-службі, таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708.

Рахунок - мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів - у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян - у національній валюті.