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НБУ відкрив рахунок для збору коштів на підтримку армії

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Кошти можна переказати в гривні, доларах, євро, британських фунтах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708.

Рахунок - мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів - у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян - у національній валюті.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову щодо обмежень щодо зняття готівки в сумі 100 000 гривень. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.

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