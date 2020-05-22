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НБУ відкриє дистанційний доступ до кредитного реєстру

Новини » Економіка     22.05.2020 - 10:23
НБУ відкриє дистанційний доступ до кредитного реєстру
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

В умовах карантину доступ можна буде отримати за допомогою кваліфікованого електронного підпису

Національний банк України (України) планує надати дистанційний доступ до свого Кредитного реєстру. Відповідні норми містить проект змін до положення про Кредитний реєстр.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, у умовах карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу COVID-19, цей крок дозволить заявникам - населенню та юридичним особам - отримати інформацію з Кредитного реєстру НБУ.

Планується, що заявник зможе отримати інформацію через запит до пошукової системи Кредитного реєстру. Верифікація даних фізичної особи може здійснюватися за допомогою системи BankID Національного банку або кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Фізична особа може підписати заяву на отримання інформації з Кредитного реєстру, що подається в електронній формі, особистим КЕП, юридична особа - кваліфікованим електронним підписом свого керівника.

При цьому, заява на отримання інформації з Кредитного реєстру може надаватися і на паперових носіях.

Особа, яка отримує таку інформацію за дорученням, повинна додати до заяви копію документа, що підтверджує її повноваження.

Нагадаємо, станом на кінець січня 2019 року в Кредитному реєстрі Національного банку наявна інформація про понад 80 тисяч позичальників - 53,2 тис. фізичних та 27,2 тис. юридичних осіб.

Відзначимо, Національний банк України затвердив нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким передбачена дистанційна ідентифікація та верифікація клієнта. Відтепер для відкриття рахунку в новому банку візит до відділення або особиста зустріч із представником банку непотрібна.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк Україникредитбанки
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