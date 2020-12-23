НБУ звільнив карантинну допомогу по 8 тисяч від комісії в системі платежів

Національний банк України скасував плату за послуги у Системі електронних платежів (СЕП) під час виплати матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам. Кошти буде перераховувати Пенсійний фонд з рахунку в Ощадбанку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, виплата такої одноразової матеріальної допомоги здійснюватиметься із рахунку Пенсійного фонду України, відкритого в АТ "Ощадбанк". Цей банк перераховуватиме кошти на банківські рахунки громадян, які вони зазначили у заяві на отримання допомоги.

Також безоплатними будуть і операції з повернення банками незарахованих сум коштів матеріальної допомоги через певні причини.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 22 грудня розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень. Виплати здійснюються тим, хто вже подав заявки. Пенсійним фондом України профінансовано 2 242,8 млн грн для 280,3 тисяч осіб.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді підрахували, що виплати карантинних 8 тисяч гривень можуть отримати понад 1 млн осіб.