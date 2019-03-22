НБУ опустив офіційний курс нижче рівня 27 грн/долар

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,96 грн/долар, що на 29 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 2696,0935 гривень за 100 доларів (-29,5376 гривень).

При цьому курс долара на 23 березня становить 2725,6311 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 25 березня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 11 копійок до 27,69 грн/долар, курс купівлі - 27,64 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок 31,44 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 23 копійки до 27,14 гривень за долар, купівлі знизився на 26 копійок до 26,90 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 40 копійок до 30,92 гривень за євро.