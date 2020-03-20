НБУ опустив офіційний курс євро нижче 30 гривень

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 46 копійок

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,63 гривень за євро, що на 46 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 березня встановлено на такому рівні: 29,6359 гривень за євро (-0,4575 грн). При цьому курс євро на 20 березня становить 30,0934 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня 2020 року, на готівковому ринку у продажу курс євро знизився 63 копійки до 30,80 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,45 (29,62 - 18 березня), продажу - 30,80 (31,43 - 18 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 53 копійки до 29,55 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,45 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 березня встановлено на такому рівні: 27,7386 гривень за 1 долар (-0,0639 грн). При цьому курс долара на 20 березня становить 27,8025 гривень за 1 долар.