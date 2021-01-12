НБУ опустив офіційний курс євро до 34 гривень

Національний банк України (НБУ) на 13 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,07 гривень за євро. Це на 21 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 січня встановлено на такому рівні: 34,0787 гривень за євро (-0,203 грн). При цьому курс євро на 12 січня становить 34,2817 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 34,08 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,05 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 13 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,04 гривень за долар. Курс на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 січня встановлено на такому рівні: 28,046 гривень за 1 долар (-0,1578 грн). При цьому курс долара на 12 січня становить: 28,2038 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль після зростання на початку року.