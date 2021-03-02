Курс долара на міжбанку знову зріс до 28 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,99 гривень за долар, курс купівлі до 27,97 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 33,60 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 1 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 33,6509 - 33,6750 грн/євро, російський рубль 0,3772 - 0,3777 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9700 - 27,9900 грн/долар, євро 33,5807 - 33,6019 грн/євро, російський рубль 0,3749 - 0,3753 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 березня встановлено на такому рівні: 28,001 гривень за 1 долар (+0,0551 грн). При цьому курс долара на 1 березня становить 27,946 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зріс до 28 гривень вперше за останній місяць. Вище курс був 3 лютого - 28,0589 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу доллара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.