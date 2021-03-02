НБУ опустив офіційний курс долара нижче за 28 гривень

Національний банк України (НБУ) на 3 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Таким чином, курс знизився після того, як напередодні він зріс до 28 гривень вперше за останній місяць.

Офіційний курс гривні до долара на 3 березня встановлено на такому рівні: 27,933 гривень за 1 долар (-0,0677 грн). При цьому курс долара на 2 березня становить 28,0007 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 2 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,99 гривень за долар, курс купівлі до 27,97 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 33,60 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу доллара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.