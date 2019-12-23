НБУ опустив курс євро до нового мінімуму

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала мінімуму з січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 7 копійок до 25,77 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 грудня встановлено на такому рівні: 2577,7911 гривень за 100 євро (-6,8361 грн).

При цьому курс євро на 23 грудня становить 2584,6272 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс впав до нового мінімуму з початку року. Попередній мінімум був зафіксований 23 грудня - 2584,6272 за 100 євро. А нижче курс був тільки 14 січня 2016 року - 2557,1144 гривень за 100 євро.

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня 2019 року, на готівковому ринку знизився на 5 копійок до 25,89 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 25,45 (25,50 - 21 грудня), продажу - 25,89 (25,94 - 21 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 4 копійки до 25,80 гривень за євро.. Курс купівлі становить 25,79 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,27 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 грудня встановлено на такому рівні: 2327,5766 гривень за 100 доларів (-1,5459 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 23 грудня - 2329,122 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.