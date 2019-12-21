Курс євро впав до нового мінімуму

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала мінімуму з січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 4 копійки до 25,84 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 грудня встановлено на такому рівні: 2584,6272 гривень за 100 євро (-3,7796 грн).

При цьому курс євро на 21 грудня становить 2588,4068 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс впав до нового мінімуму з початку року. Попередній мінімум був зафіксований 21 грудня - 2588,4068 за 100 євро. А нижче курс був тільки 14 січня 2016 року - 2557,1144 гривень за 100 євро.

bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 25,94 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 25,50 (25,64 - 20 грудня), продажу - 25,94 (25,99 - 20 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро не змінився - 25,84 гривень за євро. Курс купівлі становить 25,82 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,29 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 грудня встановлено на такому рівні: 2329,122 гривень за 100 доларів (-3,4064 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 21 грудня - 2332,5284 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.