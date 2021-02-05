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НБУ опустив курс долара до мінімуму з початку року

Автор: Олександр Білоус

Курс долара знизився на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) на 5 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,88 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 лютого встановлено на такому рівні: 27,8885 гривень за 1 долар (-0,1065 грн). При цьому курс долара на 4 лютого становить: 27,995 гривень за 1 долар.

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Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується п'ятий день поспіль і опустився до мінімуму з початку року. Нижче курс був тільки 21 грудня 2020 року - 27,82 гривень.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 11:00 4 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,92 гривень за долар, курс купівлі до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 33,46 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом групи ICU, до кінця лютого курс гривні може зміцнитися досить відчутно, досягнувши 27,5 гривень/долар.

Прогноз погоди
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