В НБУ ожидают увеличения поступлений от трудовых мигрантов в Украину

Как отметил Николайчук, в 2022 году было зафиксировано достаточно незначительное снижение переводов из-за границы, примерно на 7% до 13 млрд долларов.

"Мы считаем, что в 2023 году украинцы будут активно трудоустраиваться и смогут отправлять часть средств в Украину. Учитывая этот фактор, на 2023 год закладываем рост переводов до 16 млрд долларов", - сказал он.

Расходы беженцев

Замглавы НБУ сообщил, что во второй половине 2022 года расходы украинских мигрантов за границей составили в среднем 2 млрд долларов в месяц. Учитывая несколько меньшие объемы в начале года, всего за год эта сумма составила около 20 млрд долларов.

"На 2023 год, учитывая, что мы не ожидаем стремительного возвращения мигрантов домой, мы оцениваем, что украинцы продолжат тратить там по 2 млрд долларов в месяц, то есть за 2023 год будет 24 млрд долларов", - сказал он.

В то же время, Николайчук отметил, что в статистике учитываются все расходы украинцев за рубежом, а источники этих расходов могут быть как из Украины, так и из страны, где они находятся. То есть, если человек переехал в Польшу, трудоустроился там и получает зарплату на карточку местного банка, это учитывается в статистике, но имеет нейтральный эффект для платежного баланса.