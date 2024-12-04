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НБУ ожидает рост спроса на валюту в конце года из-за бюджетных расходов

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Увеличение бюджетных расходов на конец года является традиционным сезонным явлением. НБУ ожидает увеличения спроса на валюту и готов компенсировать дефицит.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию "Укринформ".

"Конечно, это обуславливает соответствующий рост спроса на валюту. Но это нас не пугает, потому что Нацбанк учитывает это и в своих прогнозах, и в тактике интервенций на валютном рынке. Ожидаем, что структурный дефицит валюты в декабре вырастет и будет нивелироваться соответствующим увеличением наших интервенций", – сказал Николайчук.

Замглавы НБУ сообщил, что структурный дефицит валюты частного сектора на рынке – это объективная характеристика работы нашего валютного рынка во время военного положения.

По его словам, сейчас условия, прежде всего, характеризуются значительным дефицитом бюджета, который в основном покрывается международной помощью.

"Механизм работает так: Министерство финансов получает от партнеров валюту, которую продает Национальному банку, получая гривну. Эта гривна направляется в экономику, когда правительство осуществляет расходы. Впоследствии этот гривневый ресурс возвращается на рынок, где Национальный банк выкупает его за валюту", - пояснил он.

Николайчук отметил, поступления международной помощи в целом устойчивы, а НБУ бережливо тратит международные резервы.

"С середины 2022 года нам удалось существенно нарастить международные резервы - с около 22 млрд до более 40 млрд долларов в определенные периоды. По нашему прогнозу, на конец этого года резервы снова пересекут эту отметку, учитывая задекларированные объемы международной помощи", - констатировал он.

 

Напомним, курс доллара традиционно растет из-за больших бюджетных расходов в конце года. Так, только за декабрь 2023 года курс доллара вырос на 4,4% до 37,98 грн/доллар. С начала 2024 г. доллар подорожал на 9,6% до 41,69 грн/доллар.

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