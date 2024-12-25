НБУ ожидает от банков повышения депозитных ставок

Как отметила Дадашова, НБУ отреагировал на ускорение инфляции повышением учетной ставки, что должно прежде всего способствовать сдерживанию инфляционных ожиданий основных экономических агентов, населения, бизнеса.

"Вместе с тем это важно для финансового сектора, ведь будет означать, что длительное достаточно снижение коммерческих ставок приостановится. Более того, есть факторы, которые в дальнейшем вероятно будут стимулировать банки предлагать даже более привлекательные условия размещения средств", - сказала она.

В отчете отмечается, что ужесточение монетарных условий ожидаемо остановит снижение коммерческих ставок банков, длившееся более года.

"Текущий уровень депозитных ставок и ставок по ОВГЗ обеспечивает доходность гривневых активов, выше прогнозируемой инфляции по итогам 2025 года, и, соответственно, их привлекательность", - говорится в документе.

По данным НБУ, депозитные ставки с июля заметно не менялись, стоимость фондирования банков тем временем несколько снизилась, отражая предыдущие изменения ставок.