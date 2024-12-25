ua en ru
Ср, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Дешевле не будет: в НБУ спрогнозировали, как долго удержится высокая инфляция

Украина, Среда 25 декабря 2024 13:23
UA EN RU
Дешевле не будет: в НБУ спрогнозировали, как долго удержится высокая инфляция Фото: Высокая инфляция в Украине продержится до середины 2025 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ноябре 2024 года годовая инфляция Украины выросла до 11,2%. Цены будут расти темпами выше 10% еще по крайней мере полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

Как отмечается в отчете, в ускорение инфляции прежде всего вызвано подорожанием продовольственных товаров вследствие летней засухи и неурожаев. Подорожание сырья привело к повышению цен на готовую продукцию, прежде всего пищевой промышленности. Также бизнес частично отразил в ценах повышение стоимости электроэнергии, рост расходов на оплату труда и ослабление курса гривны в течение года.

Дешевле не будет: в НБУ спрогнозировали, как долго удержится высокая инфляция

"Скорее всего, инфляция будет оставаться на двузначном уровне в первом полугодии следующего года. Инфляционное давление от подорожания продовольственных товаров ожидаемо ослабнет после поступления на рынок продукции нового урожая", - говорится в документе.

По прогнозу НБУ, снижению инфляции будут способствовать также эффекты высокой базы сравнения 2024 года, устойчивость энергетического сектора и ожидаемое снижение цен на энергоресурсы на мировом рынке. Зато в дальнейшем будет давить на цены рост производственных затрат, прежде всего на оплату труда вследствие повышения зарплат и дефицита кадров.

"К цели 5%, по прогнозу НБУ, инфляция вернется только в 2026 году", - говорится в обзоре.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в ноябре 2024 года выросли на 1,9%. Годовая инфляция ускорилась до 11,2%. Выше годовая инфляция была только в июле 2023 года - 11,3%.

По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, прежде всего, ряде овощей и фруктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Инфляция в Украине
NEWS
Под ударом энергетика, повреждены ТЭС: что известно о последствиях атаки РФ на Рождество
Под ударом энергетика, повреждены ТЭС: что известно о последствиях атаки РФ на Рождество
DAILY
Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил
Милан Лелич, Роман Кот Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил