Дешевле не будет: в НБУ спрогнозировали, как долго удержится высокая инфляция

В ноябре 2024 года годовая инфляция Украины выросла до 11,2%. Цены будут расти темпами выше 10% еще по крайней мере полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности " НБУ.

Как отмечается в отчете, в ускорение инфляции прежде всего вызвано подорожанием продовольственных товаров вследствие летней засухи и неурожаев. Подорожание сырья привело к повышению цен на готовую продукцию, прежде всего пищевой промышленности. Также бизнес частично отразил в ценах повышение стоимости электроэнергии, рост расходов на оплату труда и ослабление курса гривны в течение года.

"Скорее всего, инфляция будет оставаться на двузначном уровне в первом полугодии следующего года. Инфляционное давление от подорожания продовольственных товаров ожидаемо ослабнет после поступления на рынок продукции нового урожая", - говорится в документе.

По прогнозу НБУ, снижению инфляции будут способствовать также эффекты высокой базы сравнения 2024 года, устойчивость энергетического сектора и ожидаемое снижение цен на энергоресурсы на мировом рынке. Зато в дальнейшем будет давить на цены рост производственных затрат, прежде всего на оплату труда вследствие повышения зарплат и дефицита кадров.

"К цели 5%, по прогнозу НБУ, инфляция вернется только в 2026 году", - говорится в обзоре.