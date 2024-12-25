Дешевле не будет: в НБУ спрогнозировали, как долго удержится высокая инфляция
В ноябре 2024 года годовая инфляция Украины выросла до 11,2%. Цены будут расти темпами выше 10% еще по крайней мере полгода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Отчет о финансовой стабильности" НБУ.
Как отмечается в отчете, в ускорение инфляции прежде всего вызвано подорожанием продовольственных товаров вследствие летней засухи и неурожаев. Подорожание сырья привело к повышению цен на готовую продукцию, прежде всего пищевой промышленности. Также бизнес частично отразил в ценах повышение стоимости электроэнергии, рост расходов на оплату труда и ослабление курса гривны в течение года.
"Скорее всего, инфляция будет оставаться на двузначном уровне в первом полугодии следующего года. Инфляционное давление от подорожания продовольственных товаров ожидаемо ослабнет после поступления на рынок продукции нового урожая", - говорится в документе.
По прогнозу НБУ, снижению инфляции будут способствовать также эффекты высокой базы сравнения 2024 года, устойчивость энергетического сектора и ожидаемое снижение цен на энергоресурсы на мировом рынке. Зато в дальнейшем будет давить на цены рост производственных затрат, прежде всего на оплату труда вследствие повышения зарплат и дефицита кадров.
"К цели 5%, по прогнозу НБУ, инфляция вернется только в 2026 году", - говорится в обзоре.
Инфляция в Украине
По данным Госстата, потребительские цены в Украине в ноябре 2024 года выросли на 1,9%. Годовая инфляция ускорилась до 11,2%. Выше годовая инфляция была только в июле 2023 года - 11,3%.
По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, прежде всего, ряде овощей и фруктов.