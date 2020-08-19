НБУ зобов'язав банки інформувати клієнтів про розмір кредитного ліміту

Фото: Приват24 (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інформація про стан рахунку та кредитного ліміту буде надаватися окремо

З 1 вересня банки будуть зобов’язані вчасно повідомляти клієнтів про встановлення, збільшення чи зменшення кредитних лімітів. Відповідна норма міститься в постанові НБУ про розкриття повної інформації про послуги в рекламі та на веб-сайтах банків.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Серед іншого банки будуть зобов’язані чітко інформувати клієнтів у смс-повідомленнях, інтернет-банкінгу, месенджері чи електронною поштою (залежно від того, який канал зв’язку обрав споживач) про суму коштів на поточному рахунку клієнта та окремо про розмір кредитного ліміту його картки.

Як зазначається в повідомленні, до НБУ продовжують надходити звернення громадян стосовно "неправдивого" смс-інформування: коли банки надсилають клієнтам повідомлення про залишок на рахунку, але цей залишок формується не лише з власних коштів, а ще й з кредитного ліміту.

"У результаті клієнти не розуміють, скільки фактично коштів залишилося на рахунку, відповідно можуть скористатися кредитними коштами, навіть не усвідомлюючи цього", - зазначають в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив нові вимоги до розкриття банками інформації про споживчі кредити та депозити в рекламі.

Як повідомляло РБК-Україна, нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі та на веб-сайтах запрацюють із 1 вересня 2020 року. Банки зобов’язані публікувати актуальну та достатню за обсягом інформацію про депозити та кредити, їх вартість, умови та ризики.