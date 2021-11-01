У НБУ пояснили укріплення курсу гривні до долара

Упродовж більшої частини жовтня 2021 року на валютному ринку зберігався ревальваційний тиск. Він був зумовлений надходженням значних обсягів експортної виручки від підприємств агропромислового комплексу (АПК) та гірничо-металургійного комплексу (ГМК).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (жовтень 2021 року).
"За місяць офіційний обмінний курс гривні до долара в середньому зміцнився на 1,3%. Чиста купівля валюти НБУ становила близько 0,7 млрд доларів", - йдеться в огляді.
Нагадаємо, раніше заступник голови НБУ Юрій Гелетій пояснив зміцнення гривні. Головна причина, за його словами, це сприятлива кон'юнктура світового ринку для основних товарів українського експорту. Вона головний драйвер домінування пропозиції валюти в другому півріччі поточного року. Гелетій зазначив, що ціни на український експорт зростали через активне відновлення світової економіки, накопичення продовольчих і виробничих запасів у Китаї, введення експортних мит на постачання зернових в окремих країнах.