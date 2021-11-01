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Огляди

У НБУ пояснили укріплення курсу гривні до долара

Автор: Олександр Білоус

Упродовж більшої частини жовтня 2021 року на валютному ринку зберігався ревальваційний тиск. Він був зумовлений надходженням значних обсягів експортної виручки від підприємств агропромислового комплексу (АПК) та гірничо-металургійного комплексу (ГМК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (жовтень 2021 року).

"За місяць офіційний обмінний курс гривні до долара в середньому зміцнився на 1,3%. Чиста купівля валюти НБУ становила близько 0,7 млрд доларів", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, раніше заступник голови НБУ Юрій Гелетій пояснив зміцнення гривні. Головна причина, за його словами, це сприятлива кон'юнктура світового ринку для основних товарів українського експорту. Вона головний драйвер домінування пропозиції валюти в другому півріччі поточного року. Гелетій зазначив, що ціни на український експорт зростали через активне відновлення світової економіки, накопичення продовольчих і виробничих запасів у Китаї, введення експортних мит на постачання зернових в окремих країнах.

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