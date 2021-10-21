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У НБУ назвали причини укріплення гривні до долара

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Україна, Четвер 21 жовтня 2021 14:39
У НБУ назвали причини укріплення гривні до долара Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Укріплення курсу гривні до долара, яке спостерігається у 2021 році, було викликано низкою чинників. Кон'юнктура світового ринку сприяє надходженню валюти в України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Безумовно, це сприятлива кон'юнктура світового ринку для основних товарів українського експорту. Власне, вона є головним драйвером домінування пропозиції валюти у другому півріччі поточного року", - сказав він.

Гелетій зазначив, що ціни на український експорт зростали через активне відновлення світової економіки, накопичення продовольчих та виробничих запасів в Китаї, введення експортних мит на поставки зернових в окремих країнах.

"У 2021 році вже зібраний рекордний врожай ранніх зернових, а також очікуються високі показники для інших сільськогосподарських культур", - сказав він.

За його словами, показники експорту металургійної продукції перебувають на історичних максимумах.

Гелетій також відзначив ще одне джерело надходження валюти - експорт IT-послуг, який зріс за 8 місяців 2021 року на 32% до 4,3 млрд доларів.

Крім того, грошові перекази в України за 9 місяців становили 9,1 млрд доларів, що на 19% більше, ніж у минулому році, сказав він.

Нагадаємо, курс долара оновив мінімум більш ніж за 1,5 роки. Національний банк України (НБУ) на 21 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 гривень за долар.

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