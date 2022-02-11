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НБУ пояснив високий рівень інфляції в Україні подорожчанням енергії та сировини

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Україна, П'ятниця 11 лютого 2022 11:11
НБУ пояснив високий рівень інфляції в Україні подорожчанням енергії та сировини Фото: високі світових цін на енергію та сировину призвели до стрибка інфляції  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця (10% р/р). Це було зумовлено збереженням високих світових цін на енергію та сировину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар НБУ.

Як зазначили в НБУ, темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари залишилися практично на рівні попереднього місяця (13,1% р/р). З одного боку, через збереження високих світових цін на енергію та сировину швидшими темпами дорожчали борошняні вироби, молочна та м’ясна продукція. З іншого, - надалі сповільнювалися темпи зростання цін на соняшникову олію завдяки вичерпанню ефектів бази порівняння та значній пропозиції з нового урожаю соняшнику.

За даними НБУ, темпи зростання вартості послуг також збереглися на рівні грудня (10,4% р/р).

Стрімко прискорилося зростання цін на сирі продукти харчування (до 13,6% р/р). Така динаміка може пояснюватися підвищенням витрат бізнесу на сировину та енергоносії.

Зростання адміністративно регульованих цін сповільнилося (до 11,5% р/р). Це насамперед пов’язано з ефектами бази порівняння на тлі фіксованих тарифів на більшість житлово-комунальних послуг до кінця опалювального сезону.

Прискорилося зростання вартості палива (до 26,8% р/р). Основні причини подорожчання палива в січні - зростання світових цін на нафту та послаблення гривні, зазначили в НБУ.

"Отже, інфляція в січні не змінилася порівняно з попереднім місяцем, проте інфляційний тиск залишається значним передусім через реалізацію вторинних ефектів від зростання виробничих витрат і високих цін на енергоносії. Інфляцію стримують посилення монетарної політики НБУ, рекордні торішні врожаї, а також окремі адміністративні рішення, зокрема щодо незмінних тарифів на більшість житлово-комунальних послуг. Надалі зниженню інфляції також сприятимуть поступове зниження цін на світових ринках і вичерпання низької бази порівняння", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в січні 2022 року у порівнянні з груднем минулого року зросли на 1,3%. У річному вимірі інфляція залишилася на рівні 10,0%.

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