НБУ пояснив відмову стримувати зміцнення гривні

Національний банк не збирається стримувати зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається у 2019 році, оскільки це призведе до негативних наслідків. Про це йдеться в роз'ясненні, розміщеному на сторінці НБУ у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, за режиму плаваючого курсоутворення курс має відповідати стану економіки.

"Якщо НБУ, попри реальну економічну ситуацію не даватиме гривні міцніти, а триматиме курс на рівні, наприклад, 26 чи 27 гривень за долар, що думатимуть бізнес та населення? Вони сприйматимуть, що НБУ захищає цей рівень курсу, а отже - інтереси певних зацікавлених сторін", - переконані у Нацбанку.

Відповідно це призведе до втрати довіри як до НБУ, так і до національної валюти. "Це означає, що усі волітимуть інвестувати в іноземну валюту. Це лише штовхатиме курс гривні в бік девальвації, а цінники в магазинах - в бік зростання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, режим плаваючого курсу гривні до долара, якого додержується Національний банк України, дає низку переваг для економіки

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ допускає дуже істотне зміцнення гривні в разі проведення реформ.