НБУ звинуватив банки у заниженні ризиків споживчого кредитування

Результати стрес-тестування у 2019 році показують, що більшість банків недостатньо консервативно оцінюють ризики споживчого кредитування. Про це на брифінгу сказав директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Варищук, оцінки НБУ того, що може відбутися у разі глибокої кризи, і оцінки банків "принципово відрізняються".

"Ми загалом погоджуємося, що в поточних економічних умовах споживче кредитування не несе суттєвих ризиків, але ми розходимося з банками з приводу того, що може відбутися, коли починається криза",- сказав він.

Варищук заявив, що НБУ доносить цей меседж до банків.

"Ми їм пропонуємо більш уважно дивитися на цей сегмент, стрес-тестувати його самостійно і згадати власний досвід попередніх двох криз, і подивитися на свою статистику, яким було фактичне зростання непрацюючих кредитів під час кризи 2008-2009 років і під час кризи 2014 року", - додав представник центробанку.

Нагадаємо, з 29 банків, які брали участь в оцінці якості активів і стрес-тестуванні Національного банку України, 11 потребують докапіталізації на загальну суму 35,2 млрд грн. За несприятливим макроекономічним сценарієм 18 банків потребують докапіталізації на 73,8 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, процентні ставки по новим кредитам банків для населення у вересні 2019 року в національній валюті становили 35,9% річних, що на 0,2 в.п. нижче, ніж у серпні (36,1%).