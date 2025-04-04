НБУ обвалил курс доллара до минимума за полгода

Официальный курс на 7 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,1941 гривен за 1 доллар (-0,1485 грн).

Ниже курс был только 14 октября прошлого года - 41,1891 грн/доллар.



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,5524 гривен за 1 евро (-0,3007 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 16 копеек до 41,15-41,18 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,40 гривен.

Прогноз курса

Новые пошлины США вызывают опасения мирового кризиса. Однако, как отметил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, вряд ли мировые торговые войны будут иметь больший негативный эффект для Украины, чем полномасштабная война, которая длится с 2022 года.

"Если же говорить о непосредственном влиянии тарифов на курс доллара к гривне, то мы пока не видим в этом угроз. Национальная валюта реагирует на ситуацию традиционно, сейчас происходят сезонные колебания, - сказал он.